"Отрезали и выкинули": в ЛДПР ширится раскол после исключения депутата Нилова

Раскол в ЛДПР усиливается. После изгнания из партии и думской фракции видного партийного деятеля Ярослава Нилова о действиях текущего лидера партии высказался Депутат Андрей Свинцов.

По мнению Свинцова, Нилова "неправильно" исключили, и партия, которая "по крупицам" строилась Владимиром Жириновским, не должна "разбрасываться" активистами. Он также выразил мнение, что "хирургическим методом" конфликты в партии не решить.

"Я считаю, что исключение — это неправильное решение. Нельзя разбрасываться даже рядовыми активистами, потому что партия с Жириновским 30 лет строилась по крупицам. Партия — это коллектив. Надо находить правильные слова, и, если какой-то конфликт возник, надо его решать, а не хирургическим методом — просто отрезали и выкинули", - сказал Свинцов радиостанции "Говорит Москва".

Свинцов занимает в Госдуме пост зампредседателя комитета по информационной политике. Он избрался не по партийному списку (в отличие от Нилова), а как одномандатник из Москвы.

Ранее глава ЛДПР Леонид Слуцкий обвинил Ярослава Нилова в нарушении партийной дисциплины и распространении клеветы про руководство партии. Нилов заявил, что его изгнали несправедливо, а коллег, голосовавших за исключение, - запугивали.