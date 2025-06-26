26 Июня 2025
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Политика Тюменская область Уральский ФО
Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

В Тюменской области завершился пилотный проект по субсидиям на поддержку НКО

В Тюмени под председательством вице-губернатора Тюменской области Ольги Кузнечевских состоялось заседание координационного совета по вопросам развития и поддержки СО НКО в Тюменской области. Участники подвели итоги проекта по предоставлению субсидий муниципалитетам на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

"В регионе идет планомерная межведомственная работа по социализации вернувшихся участников СВО и помощи членам их семей. В этой работе используются различные ресурсы, в том числе и некоммерческих организаций, которые получают поддержку на муниципальном уровне. По итогам пилотного проекта есть результаты работы НКО в Тюмени, Ишиме и Голышмановском муниципальном округе не только по вовлечению семей участников спецоперации в социальную деятельность, но и помощь нашим бойцам на фронте. Также благодаря поддержке данных муниципальных образований из средств областного бюджета там активизирована работа социально ориентированных НКО, работающих в сфере семьи, материнства, отцовства и детства. Несмотря на окончание Года семьи, эту тему мы тоже держим на контроле", - заявила Ольга Кузнечевских.

По итогам конкурсного отбора субсидии по 5 000 000 рублей на проведение спецконкурсов получили Тюмень, Ишим и Голышмановский муниципальный округ. Спецконкурсы глав этих муниципалитетов по условиям конкурсного отбора проведены по двум направлениям — это "Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства" и "Поддержка и сопровождение участников СВО и членов их семей".

По итогам спецконкурсов глав самое большое количество проектов-победителей в Ишиме — 26. Город, начиная с 2021 года, стабильно занимает второе место в Рейтинге муниципальных образований Тюменской области по развитию СО НКО. Всего в Ишиме работают 120 СО НКО, из которых 18 являются исполнителями общественно полезных услуг.

На заседании координационного совета также были озвучены результаты уже реализованных проектов, ставших победителями конкурса грантов губернатора Тюменской области в 2023 и в 2024 годах.

Теги: субсидия, поддержка НКО, Ольга Кузнечевских


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