В СПЧ призвали высылать из России семьи мигрантов, чьи дети не ходят в школу

В России необходимо высылать из страны семьи мигрантов, чьи дети не ходят в школу.

С таким призывам выступил председатель Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев, сообщила в Telegram пресс-служба СПЧ. По его словам, по законам дети обязаны получать основное общее образование даже если их родители не являются гражданами страны. Со ссылкой на МВД указывается о проживании в стране 785 тыс. 593 несовершеннолетних иностранца.

Только 192 тыс. 254 из них (24,5%) обучаются в общеобразовательных учреждениях. Фадеев отметил, что во многих странах Средней Азии основное общее образование также является обязательным, в том числе в Киргизии, Таджикистане и Узбекистане. Таким образом, в России нарушаются права сотен тысяч несовершеннолетних.

Глава СПЧ отметил, что скопления детей и подростков на улицах и в общественных местах могут стать серьезным криминогенным фактором.

Ранее стало известно, что для детей мигрантов могут написать учебник по русскому языку.