ЛДПР исключает из партии депутата Ярослава Нилова

ЛДПР объявила об исключении из партии одного из старейших депутатов, главу комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.

Он состоял в рядах партии с 1997 года, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление лидера ЛДПР Леонида Слуцкого. По его словам, решение принято президиумом Высшего совета партии абсолютным большинством голосов. Слуцкий указал, что с предложением исключить Нилова из партии к нему ранее обращались депутаты и члены партии, а также ее региональные отделения. "Все солидарны: человек, нарушающий партийную дисциплину, распространяющий о партии и ее руководстве, об однопартийцах клевету, совершающий действия, порочащие репутацию ЛДПР, не может оставаться в наших рядах. Такие принципы оставил партии великий Жириновский", — отметил глава ЛДПР, сообщает ТАСС.

Ранее Нилов заявил, что людей заставили публично высказаться против него и выразил готовность решать вопрос о своем членстве в партии в суде. Парламентарий добавил, что исключение из фракции не является основанием для лишения его мандата депутата, поэтому он будет независимым парламентарием, продолжающим дело Жириновского, сообщал раннее РБК.

16 июня Нилов написал в Telegram, что ЛДПР выкидывает за борт принципиальных людей с собственной позицией, "активных и мыслящих членов ЛДПР теперь объявляют неугодными, а за несогласие следуют настоящие репрессии".