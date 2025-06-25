МАГАТЭ считает, что Иран успел спасти запасы обогащенного урана

Иран, вероятно, мог вывезти значительную часть обогащенного крана из ядерных центров перед ударами США, пишет The Guardian со ссылкой на заявление главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси.

Он рассказал, что Иран уведомил МАГАТЭ о намерении принять "специальные меры" для защиты ядерных материалов и оборудования еще 13 июня, в день начала ударов со стороны Израиля.

"Они не уточнили, что именно это означает, но из контекста можно сделать вывод, что речь шла именно об этом. Поэтому можно предположить, что уран был перемещен", — констатировал Гросси на пресс-конференции с представителями австрийского правительства.

По его словам, достоверно оценить ситуацию и получить подтверждения можно будет при возвращении представителей МАГАТЭ на иранские ядерные объекты.

Удары США по ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане не уничтожили основные компоненты ядерной программы страны. Такова предварительная оценка американской разведки. Не исключено, что атака лишь отбросила программу Тегерана всего на несколько месяцев назад. В настоящее время продолжается анализ ущерба, нанесенного ядерным объектам, и влияния атаки на программу страны.

Тем не менее, первые выводы разведки противоречат неоднократным заявлениям президента США Дональда Трампа о том, что удары полностью уничтожили объекты по обогащению урана

Ранее Трамп назвал "мразями" и "мусором" телеканалы MSNBC и CNN, обвинил их в распространении фейков. Каналы усомнились, что иранские ядерные объекты в ходе американского удара были полностью уничтожены.