Депутаты Городской Думы приняли на заседании изменения в бюджет Калуги

Депутаты Городской Думы внесли изменения в бюджет Калуги. Доходная часть увеличилась на 147 млн. 394 тысячи рублей за счёт налоговых поступлений и субсидии из областного бюджета, меняется ведомственная структура расходов. Выделяются дополнительные средства на увеличение уставного фонда МУП «Управление калужского троллейбуса», текущий ремонт детсадов, развитие муниципальной информационной системы, а также для поощрения ТОС «Правобережье» и «Содружество» за участие в конкурсе «Лучшая муниципальная практика развития территорий ТОС».

Были приняты решения о постановке на учёт бесхозяйного имущества и корректировке прогнозного плана приватизации муниципального имущества. Бесхозяйными признаны ряд водопроводных и канализационных сетей, а также газопроводов. В план приватизации дополнительно включены два нежилых здания с земельными участками, одно из которых – объект культурного наследия федерального значения «Усадьба XIX века», расположенная на улице Воскресенской. Прогнозируемые доходы от реализации программы возрастают с 20 млн. 833 тысяч рублей до 21 млн. 109 тысяч рублей.

За многолетний добросовестный труд и высокое профессиональное мастерство звание «Заслуженный работник города Калуги» присвоено 45 калужанам. Посмертно в Книгу Почёта Калуги занесён Евгений Николаевич Кузин, возглавлявший музей истории космонавтики с 1987 по 2015 годы.

Депутаты приняли решение о назначении даты выборов в Городскую Думу созыва 2025 – 2030 годов. Выборы пройдут в единый день голосования 14 сентября.

«В сентябре 2025 года пройдут выборы трёх уровней: Губернатора Калужской области, депутатов регионального парламента и депутатов Городской Думы Калуги. Полномочия текущего созыва Думы истекают в сентябре, депутатский корпус продолжает работу в своих избирательных округах, приём граждан и выполнение наказов избирателей. Также будем держать на контроле ремонт дорог, дворов, проездов и образовательных учреждений», – прокомментировал Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев.