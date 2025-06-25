Иностранцев предложено строже наказывать за нападения на россиян

Иностранное гражданство предложено считать отягчающим обстоятельством при рассмотрении преступлений о причинении телесных повреждений гражданам России средней и большой тяжести. Такой законопроект внесен в Госдуму депутатами от партии "Справедливая Россия - За правду".

Они отмечают, что преступность среди иностранцев растет, а в обществе зреет недовольство. В том числе мигранты все чаще нападают на россиян, что вызывает бурю негодования людей, которые уверены в том, что слишком либеральное законодательство позволяет им чувствовать себя в России вполне вольготно.

В Уголовном кодексе нет положения о том, что совершение преступления иностранным гражданином против гражданина РФ является отягчающим обстоятельством. Этот недостаток предлагается устранить. Законопроект служит укреплению гарантий безопасности россиян и снижению уровня преступности среди иностранцев, говорится в пояснительной записке.

"И, конечно, пора прекратить поголовную раздачу российских паспортов мигрантам. России нужны квалифицированные рабочие, а не "новые граждане", которые не соблюдают наши законы и не уважают наши традиции", - написал лидер партии и соавтор законопроекта Сергей Миронов.

