25 Июня 2025
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Экономика Вологодская область
Фото: t.me/filimonov_official

Георгий Филимонов и Роман Старовойт обсудили развитие транспортно-дорожной инфраструктуры Вологды в преддверие ее 880-летнего юбилея

Губернатор Вологодской области и Министр транспорта Российской Федерации провели рабочую встречу. 

«Обсудили с Романом Владимировичем ход работ по реконструкции аэропорта в Вологде. По этому объекту у нас есть два поручения Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, которые мы обязаны выполнить к 2027 году, когда будем праздновать 880-летний юбилей областной столицы. Построим новое здание терминала в стилистике архитектуры Софийского собора, обновим инфраструктуру и оборудование для управления полетами, а длину взлетно-посадочной полосы увеличим до 2,5 километра с нынешних 1,5 километра. На эти цели выделено 11,8 миллиарда рублей, в том числе 4,4 миллиарда рублей – из федерального бюджета», – сказал Георгий Филимонов.

Сейчас объект находится на стадии проектирования. Планируется, что строительно-монтажные работы по удлинению взлетно-посадочной полосы начнутся уже этой осенью. Правительство региона также готовит к подписанию концессионное соглашение по модернизации аэровокзального комплекса.

(2025)|Фото: t.me/filimonov_official

После реализации проекта у Вологодского аэропорта появится возможность принимать воздушные суда «Сухой Суперджет 100» и МС 21-300. Так, областная столица будет обеспечена транспортными воротами и ежедневным авиасообщением, что, к тому же, поможет повысить туристическую привлекательность всего региона.

«Еще с 2023 года по поручению Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина ведется строительство мостового перехода через реку Вологду в створе улицы Некрасова. Его общая стоимость – 6,5 миллиарда рублей, техническая готовность – 64,3%. Чтобы уже в 2026 году завершить строительство объекта, предложили Роману Владимировичу приблизить с 2027 года предусмотренные средства федерального бюджета в размере 216 миллионов рублей на этот год и 282 миллиона рублей на 2026 год. Этот же вопрос недавно обсуждали с Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Маратом Шакирзяновичем Хуснуллиным», – отметил Георгий Филимонов.

(2025)|Фото: t.me/filimonov_official

Также обсуждался второй этап строительства малого транспортного кольца – Западного подъезда к Вологде, который включает в себя участок Белозерского шоссе от улицы Залинейной до улицы Клубова. Ожидается, что в июле этого года завершится этап проектирования объекта. Его ориентировочная стоимость – 2,7 миллиарда рублей. 

Георгий Филимонов предложил Роману Старовойту предусмотреть корректировку шестилетнего плана дорожной деятельности и рассмотреть возможность выделения средств из федерального бюджета в размере 2,35 миллиарда рублей в 2026-2027 годах на объект. Планируется, что 2,12 миллиарда рублей будет направлены за счет высвободившихся средств, направленных ранее на Некрасовский мост, еще 227 миллионов рублей – дополнительное федеральное финансирование.

Теги: георгий филимонов, старовойт, транспорт, вологда, дорожнаяи инрфаструктура


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