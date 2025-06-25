Росприроднадзор проверяет информацию о разливе нефтепродуктов в районе Пермской судоверфи на реке Каме
В Росприроднадзор поступило сообщение о возможном разливе нефтепродуктов в районе Пермской судоверфи на реке Каме, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.
"Наши специалисты незамедлительно выехали на место, обследовали территорию и отобрали пробы воды из Воткинского водохранилища", - говорится в сообщении.
Результаты лабораторных исследований помогут оценить масштаб экологического вреда. В ведомстве заявили, что ситуация — под контролем.