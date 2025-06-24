24 Июня 2025
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Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Путин наградил сотрудников железной дороги в Брянской и Курской областях

Президент России Владимир Путин вручил награды сотрудникам железной дороги в Брянской и Курской областях, передает корреспондент Накануне.RU. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Глава государства посмертно наградил орденом мужества погибшего под Брянском машиниста Павла Мишина за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального и гражданского долга.

За смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях глава государства наградил медалью ордена "За заслуги перед отечеством" II степени помощника машиниста тепловоза эксплуатационного локомотивного депо Брянск-2 Московской дирекции тяги Дирекции тяги - филиала открытого акционерного общества "Российские железные дороги", Брянская область" Николая Иванова, начальника пассажирского поезда вагонного участка Брянск Московского филиала акционерного общества "Федеральная пассажирская компания" Евгения Солопеева, машиниста тепловоза эксплуатационного локомотивного депо Курск-Сортировочный Московской дирекции тяги Дирекции тяги - филиала открытого акционерного общества "Российские железные дороги", Курской области Олега Цурина.

Медалью "За спасение погибавших" Путин наградил машиниста тепловоза эксплуатационного локомотивного депо Брянск-2 Николая Бурмакова, помощника машиниста тепловоза эксплуатационного локомотивного депо Курск - Сортировочный Московской дирекции тяги Дирекции тяги - филиала РЖД Евгения Иванова, проводника пассажирского вагона вагонного участка Брянск московского филиала "Федеральной пассажирской компании" Анастасию Коваленко, машиниста-тепловоза эксплуатационного локомотивного депо Курск-Сортировочный Московской дирекции тяги Дирекции тяги - филиала открытого акционерного общества "Российские железные дороги" Антона Поджидаева, помощника машиниста тепловоза эксплуатационного локомотивного депо Брянск-2 Артема Романишко, проводников Марину Терешкову, Сергея Черкасова, поездного электромеханика Владислава Фирсова.

В ночь на 1 июня в Брянской области мост рухнул на пассажирский поезд №86, следовавший из Климова в Москву. Причиной обрушения стал подрыв опор моста. Повреждение железнодорожной инфраструктуры квалифицировано следствием как теракт (ст. 205 УК РФ).

ЧП в Брянской области по числу жертв и пострадавших на железной дороге стало одним из самых серьезных в современной России. Напомним, погибло семь человек, пострадали 119.

В тот же день в Курской области обрушился мост во время движения грузового локомотива. Подрывы железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях квалифицированы следствием как теракты (ст. 205 УК РФ).

Теги: указ, награждение, Путин, теракты, брянская область, курская область


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