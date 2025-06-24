В Госдуме предлагают отменить отсрочку выхода учителей на досрочную пенсию

Отсрочку выхода учителей на досрочную пенсию нужно отменить. С такой инициативой выступила председатель Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова, которая направила обращение министру труда и соцзащиты Антону Котякову.

Сейчас право досрочного выхода на пенсию возникает у учителей после 25 лет педстажа. Также нужно иметь высшую категорию и 30 пенсионных баллов. Ограничений по возрасту нет, но выйти на пенсию сразу после выполнения всех этих требований нельзя. Это можно сделать только через пять лет после выработки 25 лет.

Депутат считает, что последнее требование несправедливо: когда человек получает право на досрочную пенсию, тогда он и должен ее получать. Можно даже снизить на пару лет требования по стажу, считает Лантратова. Кроме того, это позволит не только поощрять высококвалифицированных специалистов, но и станет дополнительным стимулом для учителей. Много говорится о повышении престижа профессии учителя, но на деле все не совсем так. Нужно действительно поощрять учителей и создавать им более комфортные условия труда. Это положительно скажется и на качестве образования.

В прошлом году в России работало более 160 тыс. учителей-пенсионеров, но это если считать от 60/65 лет. Сколько всего пенсионеров среди педагогов, неизвестно.