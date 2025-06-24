В Пуровском районе будут судить работников предприятия за пожар на месторождении

В Пуровском районе будут судить работников предприятия за пожар на месторождении, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

Мужчины обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба).

2 декабря 2024 года старший мастер, который должен был контролировать соблюдение правил безопасности на объекте, нарушил должностные обязанности и не оформил необходимый наряд-допуск для проведения работ. Электрогазосварщик, не имея соответствующего разрешения, самовольно приступил к электрогазосварочным работам на охраняемой территории магистрального нефтепровода в Пуровском районе.

В результате произошел пожар. Ущерб имуществу организации превысил 9 млн руб.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.