Ураец "проинвестировал" мошенникам четыре миллиона рублей

В Урае 62-летний местный житель поверил мошенникам, которые предложили ему заработать на инвестиционной платформе. Мужчина заинтересовался предложением и, зарегистрировавшись на брокерской платформе, внес 8 500 рублей.

Через день мужчина обнаружил на своем счете пополнение на сумму 3 120 рублей. Мужчине предложили внести крупную сумму чтобы увеличить заработок.

Находясь на связи с аферистом, житель Урая в течение нескольких месяцев, перевел более 4 миллионов рублей, из которых одна часть – личные сбережения, а другая - кредитные и заемные средства. Осознал, что стал жертвой мошенника ураец только после того, как ему было отказано в выводе денежных средств с инвестиционной платформы без оплаты комиссии.

По данному факту в ОМВД России по Ураю возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. Полицейские проводят мероприятия по установлению и задержанию причастных лиц.