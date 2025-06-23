Страны НАТО отсрочили увеличение военных расходов до 5% ВВП

Представители стран НАТО согласовали заявление, в котором договорились достичь увеличения военных расходов до 5% от ВВП, но только к 2035 году. Об этом пишет Reuters. Фактически требование президента США Дональда Трампа было отклонено.

Сейчас целевой показатель военных расходов стран альянса - 2% от ВВП. Но США требуют, чтобы страны Европы больше занимались своей безопасностью. Испания категоричски выступила против, и ее позиция угрожала сорвать саммит НАТО. Чтобы этого не произошло, пришлось идти на уступки. Сейчас военные расходы Испании самые низкие в НАТО - 1,2% от ВВП.

В 2024 году совокупные военные расходы НАТО составили почти 1,5 трлн долларов. Из них почти 1 трлн пришелся на США. По мнению ряда экспертов, даже для достижения показателя в 3% от ВВП странам НАТО потребуются годы, а 5% практически недостижимы.

Заявление вступит в силу после утверждения лидерами стран альянса 25 июня в Гааге. Россия крайне отрицательно относится к планам НАТО повысить военные расходы, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. Президент РФ Владимир Путин на днях сказал, что легенда о якобы готовящемся нападении России на Европу - это "самая невероятная ложь, в которую пытаются заставить поверить население западноевропейских стран".



