Трамп решил - Американские бомбардировщики нанесли удар по иранским объектам

Иран оставляет за собой право на защиту суверенитета и национальных интересов - глава МИД об атаке США на ядерные объект, сообщает ТАСС.

США нарушили Устав ООН и международное право, нанеся удары по ядерным объектам Ирана, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что атака была направлена на три ядерных объекта Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане. По его словам, операция прошла успешно.

Агентство Reuters сообщило, что американская сторона при нанесении ударов использовала бомбардировщики B-2. Журналист телеканала Fox News Шон Хэннити 22 июня сообщил, что США сбросили на иранский Фордо до шести противобункерных бомб и выпустили по Исфахану и Натанзу до 30 ракет Tomahawk.

Конгрессвумен Александрия Окасио-Кортес (демократ от Нью-Йорка) уже успела обвинить Дональда Трампа в грубом нарушении конституции из-за ударов по Ирану, поскольку согласно конституции США, право объявлять войну принадлежит Конгрессу, а не исполнительной власти.

В заявлении конгрессвумен, опубликованном в социальной сети Х, решение Трампа названо «катастрофическим».