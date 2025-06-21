21 Июня 2025
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Экономика Оренбургская область
Фото: t.me/solntsev_official

Евгений Солнцев отметил на ПМЭФ-2025 высокий интерес крупного бизнеса к Оренбуржью

"На ПМЭФ-2025 отметил высокий интерес представителей крупного бизнеса к Оренбуржью. Десяток встреч каждый день, соглашения и договорённости с потенциальными инвесторами – объемная работа, которая отвечает формату Форума и рассчитана на долгосрочную перспективу", - сообщил в своем телеграмм-канале глава Оренбургской области Евгений Солнцев.

Как отметил врио губернатора, основными направлениями работы региональных властей будет выработка комплекса мер по повышению инвестиционной привлекательности региона, открытие новых предприятий и создание рабочих мест, повышение качества образования, инфраструктурные проекты, создание комфортной среды.

(2025)|Фото: t.me/solntsev_official

Как известно, на ПМЭФ-2025 был представлено более 140 стран и территорий-участников.

"Одним из важнейших событий стала пленарная сессия с участием Президента России Владимира Владимировича Путина. По многим направлениям, озвученным главой государства, в Оренбургской области работа уже идет: мы в десятке субъектов с наименьшим уровнем общей безработицы, активно развиваем туристическую отрасль – об этом я рассказывал на одной из сессий в рамках Форума. Также продолжим расширять инвестиционное сотрудничество – об этом есть договоренности с крупными компаниями по итогу ПМЭФ", - отметил Евгений Солнцев, подводя итоги работы на площадке ПМЭФ.

(2025)|Фото: t.me/solntsev_official

Глава Оренбургской области подчеркнул, что для получения результата, к которому стремится регион, будет необходимо проделать большую совместную работу, в которой на первом месте всегда будут интересы оренбургского бизнеса и жителей региона.

Теги: евгений солнцве, пмэф, путин, инветиционная привлекательность, бизнес


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