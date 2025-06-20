Путин не исключил взятие Сум

Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума заявил, что не исключает взятие Сум, однако отметил, что сейчас такой задачи нет, сообщают РИА Новости.

Президент заявил, что действия России обусловлены в том числе постоянными обстрелами приграничных территорий страны со стороны ВСУ.

"Почему? Почему мы это делаем? Потому что они для нас угрозу создают. Постоянно обстреливают приграничные территории. <…> Это результат их, в принципе, абсолютно, я думаю, безграмотных, просто ничем не обоснованных действий", - сказал Путин.

По его словам, глубина зоны безопасности в Сумской области составляет от 8 до 12 километров. Дальше - город Сумы, областной центр.