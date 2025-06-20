Глава Екатеринбурга отменил плату за ночную парковку

В Екатеринбурге муниципальная парковка по ночам будет бесплатной. Соответствующее постановление подписал глава города Алексей Орлов, передает пресс-служба мэрии.

Согласно документу, плата будет взыматься только с 08.00 до 20.00. С весны горожан перестали штрафовать за парковку после восьми вечера, однако теперь это правило закреплено официально.

Также в Екатеринбурге продолжают работы по введению парковок для резидентов, благодаря чему горожане смогут пользоваться парковками у своих домов, платя за это всего 3 тыс. рублей в год. Прорабатываются и меры поддержки для многодетных семей, чтобы упростить им пользование платными парковками.

Оплатить стоянку можно несколькими способами:

Дневная стоимость парковки составляет 50 рублей в час.