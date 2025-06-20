Малый бизнес попросил отменить экзамены по истории России для некоторых категорий мигрантов

Малый бизнес видит основную проблему экономики сейчас в отсутствии доступа к финансированию. При этом под финансированием подразумевается далеко не только низкая ставка по кредитам.

"Малый бизнес считает наиболее важной проблемой сейчас – нужен доступ к финансированию. Не к кредитам – финансированию. Обслуживание кредитного портфеля сейчас – колоссальная нагрузка. Конечно, нужно снижать ставку. Но ведь финансирование – это не только кредиты. Это институты, которые у нас не работают. Где у нас акционерный рынок? Это институциональная проблема. Где малый бизнес на IPO? Где венчурный рынок? У нас не прописаны права инвестора", - сказал на бизнес-завтраке Сбера на ПМЭФ руководитель организации "Опора России" Александр Калинин.

По его словам, не менее важная проблема, которая беспокоит малый бизнес (да и не только малый) – дефицит и качество кадров. "Сегодня малый бизнес – крупнейший работодатель, там 40% трудоспособного населения работает. И без мигрантов нам не обойтись. Ну зачем вводить для организованного ввоза мигрантов экзамены по истории? Да, для тех, кто работает по патенту, нужны экзамены. Но зачем для группы организованных ввезенных вьетнамцев это? Они не сдали экзамен – их теперь нужно вывозить. А между тем каменщика нанять на Дальнем Востоке уже 300 тысяч рублей стоит", - пожаловался Калинин.

С тезисами Калинина согласен и хозяин бизнес-завтрака Герман Греф. "Количество трудовых мигрантов – около половины от того, что было в спокойные годы. Но 67% работают в двух больших агломерациях – петербургской и московской", - говорит глава Сбера.