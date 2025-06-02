Переговоры России и Украины закончились "не негативно"

В Стамбуле спустя час после начала завершился второй раунд российско-украинских переговоров.

Пока участники процесса не комментируют его. Источники в дипломатических кругах заявляют, что сегодня продолжения официальных переговоров не будет, делегации отправятся по домам. Представитель МИД Турции сообщил, что переговоры закончились "не негативно", когда состоится (и состоится ли) третий раунд – неизвестно, но в Стамбуле считают, что это произойдет "в течение ближайшего времени".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил по итогам переговоров, что делегации "обменялись мнениями и мы готовим новый обмен военнопленными".

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что на переговорах РФ передан список сотен украинских детей, которых Киев требует передать ему.

В то же время ничего не сообщается о возможном согласовании встречи на высшем уровне или же о работе над совместным меморандумом по прекращению огня.