02 Июня 2025
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Экономика В России
Фото: Fplus

Российские разработчики представили "импортозамещенную" игровую консоль

На форуме ЦИПР-2025 в Нижнем Новгороде представили "импортозамещенную" игровую консоль. Правда, пока это только прототип.

Производитель электроники Fplus показал устройство в трех вариантах и на отечественных операционных системах -  Alt OS, Аврора и Uncom OS. Разработчик говорит, что характеристики прототипа позволяют устанавливать современные игры, например, Atomic Heart.

Разработчик заявляет, что собирается создать модель для промышленного производства за пять лет. Правда, только с частичной отечественной электронной компонентной базой (сейчас отечественных комплектующих 20%, станет – 40%).

"Работая над этим проектом, мы столкнулись с рядом сложностей. Во-первых, это отсутствие отечественной компонентной базы. Мы рассчитываем, что потенциал игровой индустрии сформирует достаточно большой рынок, способный стать ключевым стимулом для интенсивной работы над созданием и производством российского чипа, который можно использовать в потребительской электронике", - отметил директор департамента индустриальных программно-аппаратных комплексов производителя электроники Fplus Илья Левчук.

Он также отметил, что проблемой стал "скепсис в отношении необходимости создания российской консоли".

Импортозамещенная игровая консоль.(2025)|Фото: Fplus

Импортозамещенная игровая консоль.(2025)|Фото: Fplus

Теги: игровая консоль, импортозамещение, электроника


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