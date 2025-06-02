Четверть детей в детдомах находятся там необоснованно - омбудсмен

Около 25% детей, содержащихся в российских детских домах, находятся там необоснованно. Об этом сказала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова президенту РФ Владимиру Путину. Данные были получены в ходе Всероссийской инспекции системы профилактики социального сиротства. Была предпринята попытка понять, почему при живых родителях дети попадают в приюты.

Как сообщает пресс-служба Кремля, Львова-Белова считает, что не предпринимается достаточно усилий, чтобы устроить ребенка в приемную семью или вернуть в родную. По ее мнению, этого не происходит по той причине, что органами, отвечающими за сохранение семейной среды, являются службы опеки, комиссии по делам несовершеннолетних и МВД. Но у них просто нет задачи "вытащить семью из кризиса". Их задачи - это безопасность, опека, административные наказания. Есть надзиратели и наказывающие. А помогать семье некому.

Как подчеркивает омбудсмен, разлучить детей с семьей очень просто, и это часто происходит, а вот воссоединить семью очень сложно.