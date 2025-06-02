На восстановление объектов ТЭК в Белгородской области уже потратили более 2,6 миллиарда рублей

На восстановление объектов ТЭК, разрушенных в Белгородской области после начала СВО, уже потребовалось более 2,6 млрд руб., восстановлено 663 поврежденных объекта энергетики. Всего же с начала СВО объекты ТЭК в Белгородской области были атакованы более 2,1 тыс. раз, посчитали на совещании правительства под председательством главы региона Вячеслава Гладкова.