На восстановление объектов ТЭК в Белгородской области уже потратили более 2,6 миллиарда рублей
На восстановление объектов ТЭК, разрушенных в Белгородской области после начала СВО, уже потребовалось более 2,6 млрд руб., восстановлено 663 поврежденных объекта энергетики. Всего же с начала СВО объекты ТЭК в Белгородской области были атакованы более 2,1 тыс. раз, посчитали на совещании правительства под председательством главы региона Вячеслава Гладкова.
По словам губернатора, генерацию пытаются защищать: противодроновые сетки, системы РЭБ, фундаментные блоки, мешки с песком. Для ликвидации последствий ЧП созданы 363 аварийно-восстановительные бригады (1921 человек).
Сформирован парк аварийных генераторов (порядка 1200 единиц с суммарной мощностью 110,7 МВт).
По словам Гладкова, все это позволило региону пройти отопительный сезон без крупных аварий.