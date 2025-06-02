Сезон RCC Extreme в Екатеринбурге открыли в День защиты детей

В минувшее воскресенье, 1 июня, в скейт-парке перед КРК "Уралец" прошел Кубок города Екатеринбурга RCC Extreme. Он дал старт новому сезону экстремальных видов спорта 2025 года.

Спортивное событие, организованное Русской медной компанией, было долгожданным для спортсменов и болельщиков. В этот день более 200 райдеров из 15 городов России вышли на площадку, чтобы продемонстрировать уровень подготовки и профессионализма. Участники боролись за титул лучших в дисциплинах: самокат стрит, самокат парк, ВМХ стрит, ВМХ парк и скейтборд.

"Каждый год жду Кубок RCC Extreme, чтобы показать самые лучшие трюки. Мы с родителями всегда стараемся ездить на контесты. В этом году такие соревнования уже проходили в Челябинске, там я занял третье место, а сегодня встал на одну ступеньку выше – второе. Секрет моих медалей в силе духа: если ты чувствуешь уверенность, значит, точно заберешь пьедестал", - рассказал самокатер Кирилл Кияткин.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК, на мероприятии зрителей ждали не только захватывающие контесты, но и полное погружение в атмосферу праздника благодаря активностям, которые были доступны для всех желающих. Мастер-классы по балансборду и скейтборду открыли новые умения, а станция кастомайзинга и зона аквагрима позволили каждому выразить свою индивидуальность.

"Открытие сезона RCC Extreme в Екатеринбурге совпало с Международным днем защиты детей. Яркие впечатления и комфорт – вот что мы хотели подарить каждому гостю. Специально для этого, учитывая жаркие летние температуры, мы установили большие шатры с бесплатной прохладной водой. Многие сегодня пришли поддержать своих детей, друзей и знакомых. Такое количество аплодисментов и громких оваций мы не слышали давно. Старт сезона, летнее солнышко и праздничный день создали по-настоящему незабываемую атмосферу", - отметила менеджер проекта RCC Extreme Анна Веремеенко.

Ярким дополнением к программе стал турнир по панна-футболу. Это динамичное и зрелищное уличное направление, где ключевым элементом является не только забитый гол, но и техничное выполнение "панны" – проброса мяча между ног соперника. Победители и призеры турнира были награждены памятными подарками.