В Стамбуле начались российско-украинские переговоры

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан открыл второй раунд российско-украинских переговоров в Стамбуле.

Глава ведомства, открывая переговоры, заявил, что в ходе первого раунда две недели назад были сделаны очень важные шаги. По его словам, в новом раунде может быть рассмотрен вопрос о переговорах Владимира Путина и Владимира Зеленского. После краткого напутствия турецкая сторона покинула зал заседаний дворца Чираган, переговоры, как и 16 мая, будут проходить в закрытом режиме. После завершения встречи стороны могут сделать заявления для прессы.

Ранее обе стороны анонсировали, что будут обсуждать меморандумы о прекращении военных действий, подготовленные Москвой и Киевом.