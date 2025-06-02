Уроженца Донецка разыскивают в Иркутской области по делу об атаке на военный аэродром

В Иркутской области разыскивают мужчину, который может быть причастен к атаке беспилотников на военный аэродром. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации города Усть-Кут.

"Правоохранительными органами разыскивается Тимофеев Артем Валерьевич, 08(06).12.1987 г.р., уроженец г. Донецк", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что водителей фур, из которых были запущены дроны во время массовой атаки, допросили. Из их слов следует, что владельцем всех машин является 37-летний Артем.

По данным Mash, в 2021 году разыскиваемый Артем Тимофеев, предварительно, работал в ООО "АРС Групп", производство которого находится в том числе на Урале. Паспорт он получил в Ростовской области. Судя по постам в соцсетях, мужчина тесно общался с музыкантами из Украины, был совладельцем местного бренда одежды, а в 2014 году публиковал фотографии с майдана в Киеве и поддерживал протестующих.