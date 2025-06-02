Стармер: Британия переходит в режим "готовности к войне"

Великобритания в рамках новой оборонной стратегии переходит в режим "готовности к войне". Об этом объявил премьер-министр страны Кир Стармер.

Сегодня правительство Великобритании должно опубликовать стратегический оборонный обзор на фоне планов по увеличению военных расходов до 2.5% ВВП к 2027 году, передает РИА Новости.

Стармер заявил о "прямой угрозе" со стороны государств, обладающих передовыми вооруженными силами. По его словам, самый эффективный способ их сдерживания – "быть готовыми и показывать, что мы готовы обеспечить мир с помощью силы".