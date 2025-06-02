Губернатор Махонин расширил функции министерства территориальной безопасности Пермского края

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин расширил полномочия министерства территориальной безопасности Прикамья, передает корреспондент Накануне.RU.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Так, в обязанности минтербеза теперь входит проведение мероприятий "по получению и передаче сведений об угрозе нападения с использованием беспилотных воздушных судов, осуществлять координацию действий по информированию о таких нападениях на объекты и территорию Пермского края".

Также ведомство теперь должно заниматься подготовкой и выдачей исходных данных (технических условий) для разработки мероприятий гражданской обороны и предупреждения ЧС в составе проектной документации на объекты капительного строительства, а также при подготовке проектной документации в отношении отдельных этапов строительства и реконструкции объектов капитального строительства, готовить мероприятия по предупреждению ЧС межмуниципального и регионального характера и ликвидации их последствий, реализовать мероприятия по спасению и сохранению здоровья людей при ЧС.