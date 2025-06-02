02 Июня 2025
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Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге во время фестиваля "Движение" запретят продажу алкоголя

На время проведения автомотофестиваля "Движение" в центре Екатеринбурге запретят продажу алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Глава города Алексей Орлов подписал постановление, которое утверждает организационные моменты для запланированного на 7 и 8 июня фестиваля. Ограничения коснутся квадрата улиц Московской – Малышева – Карла Либкнехта – Николая Никонова – переулка Красного – улицы Челюскинцев.

Ряд улиц также будет закрыт. С 00.10 4 июня по 05.00 9 июня движение транспорта ограничат по улице 8 Марта - от Малышева до проспекта Ленина. В первый день фестиваля - 7 июня с 12.45 будет освобожден проезд для участников "Движения", но закрыт для остальных, по:

  • проспекту Космонавтов, от кольцевой автодороги до Челюскинцев;
  • улице Челюскинцев, от Космонавтов до Свердлова;
  • улице Свердлова, от Челюскинцев до Карла Либкнехта;
  • улице Карла Либкнехта, от Свердлова до проспекта Ленина;
  • проспекту Ленина, от Свердлова до 8 Марта.

Сразу по окончании парада движение по этим участкам откроют.

Старт мотофестиваля "Движение" в Верхней Пышме(2024)|Фото: Накануне.RU

Также с 06.00 до 23.00 7 июня автомобилисты не смогут проехать по улице Горького - от Пушкина до Малышева, а с 06.00 7 июня до 23.00 8 июня будет закрыта улица Воеводина - от Малышева до Ленина.

В связи с тем, что главной площадкой автомотофестиваля станет Площадь 1905 года, парковка на ней будет запрещена с 06.00 7 июня до 22.00 8 июня.

Запрещено будет и движение на электросамокатах: с 06.00 7 июня до 23.00 8 июня уральцы на СИМ не смогут проехать в центр города, а именно в зону, охватывающую улицы Челюскинцев – переулок Красный – Николая Никонова – Царскую – Толмачева – проспект Ленина – Пушкина – Малышева – Вайнера – проспект Ленина – 8 Марта – Бориса Ельцина.

Старт мотофестиваля "Движение" в Верхней Пышме(2024)|Фото: Накануне.RU

На этом ограничения заканчиваются.

В постановлении также сказано, что на время фестиваля муниципальная парковка на улице Горького станет бесплатной. В местах большого скопления людей будут установлены контейнеры и мобильные туалеты, а по окончании фестиваля службы благоустройства займутся масштабной уборкой уральской столицы.

Центральные локации Екатеринбурга будут патрулировать медики, сотрудники МЧС и правоохранители. Там же появятся мобильные точки питания: фудтраки, холодильники с мороженым и другие.

Напомним, что Екатеринбург уже второй раз встречает фестиваль "Движение". В этом году будет обустроено 30 площадок, на которых гости и участники смогут посетить выставки производителей авто- и мототехники, увидеть кастом-шоу и водное шоу, оценить показательные выступления мотоспортсменов и многое другое. В это время в Историческом сквере пройдет большой концерт.

Теги: Екатеринбург, фестиваль Движение, алкоголь, парковка


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