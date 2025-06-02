В Мытищах семья мигрантов подала в суд из-за отзыва жилищного сертификата

Жительница Мытищ Тахмина Самадова обратилась в суд с требованием вернуть ей жилищный сертификат на 24 миллиона рублей, пишет "Российская газета".

Как сообщили изданию в городском суде, административным ответчиком выступает администрация городского округа. Третьим лицом привлечено региональное министерство жилищной политики.

По данным "Ленты.ру", административный иск был зарегистрирован в апреле, рассмотрение дела по существу еще не начиналось. Первое судебное заседание назначено на 7 июля.

Напомним, в январе в Мытищах многодетная семья из Таджикистана получила субсидию на квартиру в размере более 24 млн рублей, что вызвало большой резонанс в Сети. Глава Мытищ Юлия Купецкая сообщила, что Тахмина Самадова и ее супруг Рамазон Рахимов являются гражданами России, проживают в однокомнатной квартире с семью детьми, поэтому могут рассчитывать на улучшение жилищных условий. Но через 10 дней от пресс-службы СК Подмосковья поступила информация о задержании многодетной уроженки Таджикистана. Исходя из материалов следствия, можно сделать вывод, что речь, вероятно, идет именно о Тахмине Самадовой. Следователи сообщили, что женщина намеренно занизила доходы своего мужа, а также предоставила выписку из домовой книги, где были указаны 13 человек, в том числе ее живущие в Таджикистане родственники: брат с двумя детьми.

В СК сообщали, что в рамках расследования проведены обыски, допросы, изъяты документы и дорогостоящие мобильные телефоны, примерная стоимость которых составляет 140 и 120 тыс. рублей соответственно, что явно опровергает малоимущий статус и нуждаемость семьи.