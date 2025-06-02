Полковник Баранец призвал вернуть смертную казнь для террористов и диверсантов

Необходимо возвращать смертную казнь для террористов и диверсантов. Об этом заявил после вчерашних терактов в регионах России полковник в отставке Виктор Баранец.

Он отмечает, что в России живут миллионы украинцев, из которых СБУ создала агентурную сеть и осуществляет их руками теракты и диверсии. И вся страна заражена "диверсионными террористическими элементами". Необходимо усиление работы ФСБ и увеличение ее штата. Потому что масштабы диверсий и терактов уже таковы, что пора "стесняться говорить о специальной военной операции" и объявлять хотя бы частичное военное положение.

Напомним, военное положение введено в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях; еще в ряде регионов, примыкающих к Украине, действуют особые меры.

О том, что в Москве есть бандеровская сеть, сказал недавно историк Андрей Фурсов. У него нет сомнений, что ею руководят британские спецслужбы.