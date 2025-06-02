Каждый второй российский родитель проверяет смартфоны детей

Каждый второй российский родитель проверяет содержимое смартфонов своих детей. А девять из десяти родителей опасаются за цифровую безопасность отпрысков. Инструментами родительского контроля при этом пользуются только 29% респондентов, сообщают "Ведомости" со ссылкой на опрос "МТС Медиа" ко Дню защиты детей.

Больше всего родители боятся, что их дети будут вовлечены в секты и опасные группы (45% опрошенных), в правонарушения (43%), увидят контент для взрослых (30%). Еще 26% опасаются просто неконтролируемого времени за гаджетами.

Интересно, что при таких страхах и мыслях только 52% родителей разговаривают с детьми о рисках и безопасности.