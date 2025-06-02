В Новом Уренгое задержан злостный неплательщик штрафов ПДД и других долгов на сумму свыше 11 миллионов

В Новом Уренгое задержан злостный неплательщик штрафов ПДД и иных долгов на сумму свыше 11 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

29 мая при проведении профилактического мероприятия "Должник" совместно со службой судебных приставов, заместителем начальника отдела Госавтоинспекции, подполковником полиции Евгением Лозовым за нарушение ПДД был остановлен автомобиль "LADA". При проверке водителя и автомобиля по Федеральной информационной системе Госавтоинспекции МВД России было установлено, что водитель имеет более 40 неоплаченных штрафов за нарушения ПДД, а также иные долги перед службой судебных приставов на общую сумму свыше 11 млн рублей.

В отношении водителя составлено семь административных материалов, кроме того, за неуплату административных штрафов он был подвергнут административному задержанию. Судебные приставы в рамках исполнительного производства в связи с имеющейся задолженностью наложили арест на автомобиль владельца. Автомобиль помещен на специализированную стоянку.