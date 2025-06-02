Сотрудники Росгвардии помогли жителю Каменска-Уральского спастись из горящего дома

В Каменске-Уральском двое сотрудников Росгвардии помогли местному жителю эвакуироваться из горящего дома. Об этом Накануне.RU рассказали в пресс-службе областного управления ведомства.

Инцидент произошел накануне ночью, во время патрулирования улиц. Старшие сержанты полиции Иван Морозов и Марсель Билалов увидели возгорание пристроя к частному дому по улице Мичурина и поспешили сообщить о ЧП дежурному центра оперативного управления, пожарным и "скорой". Сразу после этого сотрудники вневедомственной охраны стали стучать в окна и двери к хозяину дома, чтобы разбудить и предупредить о пожаре. Когда мужчина 1985 года рождения вышел на улицу, представители ведомства тут же увели его на безопасное расстояние.

Вскоре на место прибыли медики, которые осмотрели погорельца - госпитализация ему не понадобилась. Открытый огонь был оперативно ликвидирован и сейчас пожарные дознаватели устанавливают точную причину возгорания. Убедившись, что жизни и здоровью граждан ничего не угрожает, сотрудники продолжили патрулирование по маршруту.