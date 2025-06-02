Россия может сменить посла в Турции

Россия сменит своего посла в Турции. Новым представителем РФ в республике может стать заместитель главы МИД Сергей Вершинин, передает "Коммерсант" со ссылкой на неназванные источники.

Вершинин служит заместителем министра с 2018 года, до этого он был там же директором департамента Ближнего Востока и Северной Африки и одновременно спецпредставителем министра иностранных дел по ближневосточному урегулированию. В этом качестве он представлял Россию на переговорах "ближневосточного квартета" (Россия, США, ЕС и ООН).

Пока что пост посла России в Турции занимает Алексей Ерхов, он работает в этой должности с 2017 года.