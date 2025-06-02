СМИ: Глава нацразведки Турции планирует присутствовать на переговорах России и Украины

На переговорах России и Украины в Стамбуле будет присутствовать руководитель Национальной разведорганизации Турции (MIT) Ибрагим Калын. Об этом сообщил ТАСС источник в МИД Турции.

Встреча делегаций Турции, России и Украины запланирована на 13:00 (совпадает с мск). Ее будет модерировать глава турецкого МИД Хакан Фидан.

Как и в первом раунде, российскую делегацию возглавляет советник президента РФ Владимир Мединский, украинскую – глава Минобороны Украины Рустем Умеров.

Российская и украинская делегации уже прибыли на переговоры. Они пройдут на территории дворца Чираган в Стамбуле. Ранее сообщалось, что дворец обследовали на предмет взрывных устройств.