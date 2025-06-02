ЦБ высказался о массовом отказе компаний от выплаты дивидендов

Центральный банк России напомнил, что решения акционерных обществ по поводу выплаты или невыплаты дивидендов являются прерогативой акционеров. При этом компаниям рекомендовали "стремиться к достижению оптимального баланса между интересами акционеров и эмитента", передает "РБК Инвестиции" со ссылкой на пресс-службу регулятора. Так в ЦБ прокомментировали массовый отказ крупных компаний в этом году выплачивать дивиденды.

"Акционерным обществам при принятии решения о распределении прибыли и о выплате дивидендов необходимо стремиться к достижению оптимального баланса между интересами акционеров и общества, учитывать потребности общества в финансировании инвестиционных программ, размер прибыли общества и стратегию его развития", - заявили в Центральном банке.

От выплаты дивидендов за 2024 год отказались уже несколько компаний – как полностью частных, так и с основным акционером в лице государства: "Газпром", АЛРОСА, "Норникель", "Магнит", ММК, НЛМК, "М.Видео", "Русагро", "Русал", ГАЗ, "Камаз" и др.