ТМК может перейти на единую акцию

Трубная металлургическая компания (ТМК) может перейти на единую акцию в результате присоединения восьми ключевых подконтрольных обществ к материнской компании, которые будут преобразованы в филиалы.

Как сообщает пресс-служба ТМК, речь идёт об ООО "ТМК-ТР", АО "ТД ТМК", АО "ВТЗ", АО "СинТЗ", АО "СТЗ", АО "ТАГМЕТ", АО "ПНТЗ", АО "ЧТПЗ".

Совет директоров компании рассмотрит данный вопрос 16 июня 2025 года, в случае его одобрения он будет вынесен на Общее собрание акционеров.

"Предлагаемые преобразования направлены на оптимизацию корпоративной структуры группы и повышение операционной эффективности за счет консолидации ключевых бизнес-процессов и внутригрупповых финансовых потоков. Это, в свою очередь, будет способствовать укреплению кредитного профиля и окажет позитивный эффект на капитализацию компании. Переход к одноуровневой акционерной структуре обеспечит прозрачное распределение консолидированной прибыли между всеми акционерами группы", — сообщает пресс-служба компании.

Акции миноритарных акционеров присоединяемых обществ, которые согласятся на предлагаемые изменения, будут обменяны на акции ПАО "ТМК". Для обмена потребуется дополнительная эмиссия акций компании, фактический объем которой, по предварительным оценкам, не превысит 5% уставного капитала ПАО "ТМК". Владельцы акций присоединяемых обществ, которые не согласятся с присоединением к ТМК, смогут предъявить свои ценные бумаги к выкупу.