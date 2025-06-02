Бастрыкин заинтересовался семьей из Нижнего Тагила, где дети просят забрать их от нерадивой матери

До главы СК России Александра Бастрыкина дошли новости о неблагополучной семье из Нижнего Тагила, в которой дети сами просят органы ПДН забрать их в детский дом от нерадивой матери. По данному факту уже возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".

Ранее о ситуации в семье 17-летнего подростка стало известно из сюжета на федеральном канале. Там парень рассказал, что живет в двухкомнатной квартире с двумя младшими братьями 9 лет и 8 месяцев, пьющей матерью и бабушкой с деменцией.

В СМИ также сообщали со слов подростка и его подруги, что мать злоупотребляет не только алкоголем, но и запрещенными веществами, а также избивает детей. В квартире антисанитария: тараканы, клопы, отсутствие стиральной машины и холодильника. Все было под контролем до 2022 года, когда за детьми и домом следила бабушка, однако три года назад у нее начались проблемы со здоровьем. Мать же лишь изредка находила подработки, а пособия на детей якобы тратила на спиртное и запрещенные вещества.

При этом, по словам подростка, органы ПДН и полиция в курсе происходящего, но игнорируют ситуацию и их собственные просьбы отправить их в детский дом.

"Председатель Следственного комитета России Бастрыкин А.И. поручил руководителю СУ СК России по Свердловской области Францишко Б.В. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах", - сообщили в пресс-службе СКР.