Людей, пытавшихся предотвратить атаку дронов в Иркутской области, наградят

Люди, которые пытались предотвратить атаку дронов из фуры в Иркутской области, наградят. Об этом сообщил губернатор Приангарья Иргорь Кобзев.

"Вчера в социальных сетях были опубликованы кадры с неравнодушными гражданами, которые пытались препятствовать работе беспилотников. В рамках оперативного штаба дадим оценку их действиям и примем решение о поощрении", - написал глава региона.

Атака беспилотников на военную часть в поселке Средний в Усольском районе Иркутской области велась FPV-дронами, доставленными в регион фурой.