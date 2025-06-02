В Калуге открылась художественная выставка «Вечные ценности»

В Калуге накануне произошло знаковое культурное событие - открылась выставка художественных работ.

В экспозиции, подготовленной студентами Духовного училища по подготовке регентов и иконописцев Калужской епархии, представлены работы по иконописи и живописи.

«Выставка впечатлила разнообразием и глубиной работ. Здесь гармонично соединились традиции иконописи, живописное мастерство и тонкое чувство композиции. Особенно трогательным стало выступление хора Калужского духовного училища. Под управлением воспитанниц 3-го курса прозвучали произведения Чеснокова, Глинки, Кастальского. Выставка продлится до 8 июня, это редкая возможность прикоснуться к искусству, в котором вечные ценности обретают зримую форму», – поделился впечатлениями Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев.