02 Июня 2025
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Свердловской области стартовали новые меры поддержки для молодых семей

В Свердловской области начали действовать ранее анонсированные меры поддержки молодых семей. Речь идет о женщинах, родивших своего первого ребенка до 23 лет

"Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер утвердил порядок предоставления новых мер социальной поддержки свердловским молодым семьям с детьми", - сообщает департамент информполитики региона.

На реализацию мер поддержки материнства и детства было направлено более 450 млн рублей из областного бюджета. Теперь молодые мамы могут рассчитывать на:

  • выплату в размере фактически понесенных расходов на уплату процентов по кредиту или займу на приобретение или строительство жилого помещения, в том числе и ипотечный кредит. Максимальный размер этой выплаты составляет 500 тыс. рублей;
  • компенсацию расходов на найм жилья во время учебы в размере до 15 тыс. рублей ежемесячно. Однако, стоит отметить, что мера поддержки распространяется только на семьи, в которых оба супруга обучаются в профессиональных образовательных организациях или в вузах на очной форме обучения;
  • средства на приобретение для ребенка товаров первой необходимости в размере 50 тыс. рублей. Для этого необходимо подать заявление в управление социальной политики в течение шести месяцев со дня рождения первого ребенка, необходим только паспорт.

Эти меры станут частью комплексной программы поддержки, инициированной Денисом Паслером, и войдут в перечень региональных мероприятий нацпроекта "Семья".

"Эта программа будет полезна всем: и тем, кто только планирует создать семью, молодым и опытным родителям, многодетным семьям. Сейчас готовим перечень мер поддержки детей и взрослых, о которых расскажу отдельно. При этом новая программа будет по-настоящему нашей уральской, народной: каждый житель региона найдет в ней точку приложения своих сил, знаний и таланта", - писал ранее врио губернатора в своих соцсетях.

Теги: мера поддержки, молодая семья, мать, ребенок


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