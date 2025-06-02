Российские и украинские переговорщики прилетели в Стамбул

Российская и украинская делегации уже прибыли на переговоры в Стамбул. Представитель МИД Украины в Турции Георгий Тихий сообщил, что встреча запланирована на вторую половину дня 2 июня.

Как и в первом раунде, российских переговорщиков возглавляет советник президента РФ Владимир Мединский, украинских – глава Минобороны Украины Рустем Умеров. Посредничать как минимум на начальном этапе переговоров будет глава турецкого МИДа Хакан Фидан.

Как и 16 мая, переговоры пройдут на территории дворца Чираган в Стамбуле. Ранее сообщалось, что дворец обследовали на предмет взрывных устройств.