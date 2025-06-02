02 Июня 2025
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Фото: пресс-служба АО СЗ &quot;РСГ-Академическое&quot;

В Академическом районе Екатеринбурга появится ЗАГС  

В минувшие выходные в Академическом отметили 20-летия проекта комплексного освоения территории "Академический". 31 мая здесь прошла церемония открытия камня на месте будущего строительства общественно-культурного центра, где в будущем могут разместиться районный ЗАГС, церковно-приходская школа, а также лекционные и выставочные пространства.

Будущее строение, площадью свыше 2,5 тыс.кв.м, будет напоминать кремль. Это позволит ему гармонично вписаться архитектурный ансамбль со стоящим рядом храмом св.Божиих Строителей, зданием администрации Академического района и будущей Академией детского и юношеского творчества.

(2025)|Фото: пресс-служба АО СЗ "РСГ-Академическое"

(2025)|Фото: пресс-служба АО СЗ "РСГ-Академическое"

На торжестве присутствовали глава города Алексей Орлов, топ-менеджеры ведущего девелопера территории – генеральный директор группы компаний "КОРТРОС" Станислав Киселев и генеральный директор АО СЗ "РСГ-Академическое" (входит в ГК "КОРТРОС") Сергей Ланцов, а также представители муниципальной думы и районной администрации.

(2025)|Фото: пресс-служба АО СЗ "РСГ-Академическое"

(2025)|Фото: пресс-служба АО СЗ "РСГ-Академическое"

"В эти дни мы отмечаем 20-летие проекта, который стал фундаментом для создания нового района столицы Урала – Академического. У нас здесь есть добрая традиция: ко всем памятным датам делать подарки нашим жителям и нашему району. Сегодня мы, совместно с администрацией города, заложили памятный камень в основание общественного-социального центра, который даст доступ наши жителям, в том числе, к получению духовного образования, а также к сферам культуры и искусства", – подчеркнул Сергей Ланцов.

Кроме того, администрация Екатеринбурга и "РСГ-Академическое" заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на размещение федеральных органов власти на территории Академическом района, чтобы муниципальные и государственные услуги стали еще доступнее жителям новой территории. Подписи под документом поставили гендиректор главного застройщика Академического Сергей Ланцов и глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

(2025)|Фото: пресс-служба АО СЗ "РСГ-Академическое"

(2025)|Фото: пресс-служба АО СЗ "РСГ-Академическое"

"Академический район – это, по сути, новый город в городе, такой вот супер-район, уникальный проект в масштабах России. Задумывался он, безусловно, не двадцать лет назад, но практическая его реализация началась как раз в 2005 году, когда было подписано соответствующее соглашение и был заложен первый камень в строительство первого жилого дома. За все эти годы мы пришли к тому, что в 2021 году из проекта комплексного освоения территории был образован новый административный район в составе города: восьмой район Академический. Он не только самый молодой район в нашем городе, он уникален еще и тем, что "удельный вес" проживающей здесь молодежи гораздо выше, чем в среднем по городу, а рождаемость – выше в два с половиной раза, чем по городу. И тут сформировано абсолютно уникальное городское сообщество: с коммуникациями между управляющими компанией и жильцами, с общим празднованием районных и общероссийских праздников и с атмосферой добрососедства", – отметил Алексей Орлов.

Необходимо добавить, что новый район Екатеринбурга начали строить в 2006 году, а уже в сентябре 2009 года были вручены ключи первым новосёлам. В октябре 2021 года на карте столицы Урала появились четко обозначенные границы "большого Академического". Таким образом восьмой район Екатеринбурга первым в постсоветской России получил статус отдельной административной единицы. В его состав вошли несколько микрорайонов: "малый" Академический, Краснолесье, Широкая Речка и УНЦ.

Новый район на карте России продолжает расти и развиваться: так, в конце 2024 года здесь открыла двери поликлиника для взрослых, с женской консультацией, дневным стационаром и травмпунктом. А в начале текущего года начала работу районный суд.

В планах на ближайшие 20 лет – провести в район подземку и городскую электричку, а также сделать Академический настоящим уральским Наукоградом, ядром которого станет медицинский кластер. Сегодня на территории района работают несколько НИИ УрО РАН, госпиталь для ветеранов войн, областной онкологический диспансер, центр медицинской реабилитации "Озеро Чусовское".

Теги: Академический, ЗАГС


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