02 Июня 2025
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80-летие Победы Свердловская область
Фото: Накануне.RU

"Энергоармия": "Т Плюс" представила книгу о вкладе энергетиков в Победу над фашизмом

В Екатеринбурге сотрудники "Т Плюс" представили на фестивале "Коллаборация" книгу "Энергоармия". Издан фолиант к 80-летию Победы. Он рассказывает об истории энергетики, отрасли и вкладе, который внесли энергетики в Победу над фашизмом.

(2025)|Фото: Накануне.RU

Началась презентация с вводного диалога, во время которого руководитель пресс-службы Свердловского филиала "Т Плюс" Светлана Тимченко рассказала участникам мероприятия об основах энергетики и энергообъектах региона.

После этого состоялась презентация: книга основана на архивных документах и предназначена для широкого круга читателей – от профессиональных энергетиков до студентов и всех, кому интересна истории России. Издание состоит из нескольких разделов. Первый рассказывает об изобретениях, благодаря которым появились первые электроприборы, приспособления для обогрева жилищ и промышленное оборудование, работавшее с помощью электрической и тепловой энергии. Раздел освещает также историю Российской энергетики и объектов, построенных по плану ГОЭЛРО.

(2025)|Фото: Накануне.RU

Светлана Тимченко отметила, что книгу издали к 80-летию Победы – в ней собрана информация из 16 регионов о том, какую роль энергоотрасль сыграла в приближении Победы. «Во втором разделе – уникальные воспоминания энергетиков, защищавших города страны, обеспечивших «энергощит» столицы и тех, кто героически трудился на электростанциях, чтобы танки и снаряды поступали из заводских цехов на фронт строго по графику».

(2025)|Фото: Накануне.RU

Третий раздел книги рассказывает о том, как строилась и развивалась энергоотрасль после войны, о сегодняшнем дне, планах и перспективах.

По словам заместителя директора Дворца молодёжи Василия Фёдорова, фестиваль «Коллаборация» проходит третий год.

(2025)|Фото: Накануне.RU

«Книга «Энергоармия» важна, потому что в ней отражается значимость энергетики со времён Великой Отечественной войны. Людям в суровых условиях приходилось создавать производство, "гражданку", военную технику. Чтобы создать условия, применены разные инженерные подходы. Книга станет частью патриотического воспитания. Компания «Т Плюс» – наш партнёр, и каждое мероприятие интересно для ребят», - отметил Василий Фёдоров.

(2025)|Фото: Накануне.RU

Участник презентации Тимофей Стародубцев в беседе с журналистами отметил, что он узнал много нового о деталях энергоснабжения. Кроме того, он углубил уже имеющиеся знания, так что мероприятие было для него полезным.

Теги: т плюс, книга энергоармия, тимченко, презентация энергетики


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