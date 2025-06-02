При крушении поезда в Брянской области погибла врач детского хосписа "Дом с маяком"

Во время обрушения моста в Брянской области погибла врач детского хосписа "Дом с маяком" Виолетта Горыня, об этом сообщила учредитель одноименного благотворительного фонда Лидия Мониава в соцсетях.

Горыня была педиатром и врачом паллиативной помощи, работала в хосписе с 2020 года, в последнее время была в декретном отпуске. Она поехала на поезде отдыхать с семьей – мужем и двумя детьми (семи лет и пяти месяцев).

Дети девушки сейчас находятся в больнице в Москве с многочисленными переломами, муж погибшей почти не пострадал.

Вечером 31 мая был подорван автомобильный мост в Брянской области. Под ним находился пролет железнодорожного моста, по которому в этот момент проезжал поезд. Обломки упали на поезд сообщением Климов – Москва, в нем находились 388 пассажиров. По последним данным, погибли семь человек, пострадали более 70.