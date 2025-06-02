Трамп репостнул теорию о смерти Байдена в 2020-м году

Президент США Дональд Трамп репостнул в своей соцсети Truth Social пост с теорией заговора. Ее суть в том, что экс-президент страны Джо Байден, якобы, был тайно "казнен" в 2020-м году и заменен двойником или вообще роботом-андроидом.

В посте анонимного пользователя Truth Social, который часто распространяет неподтверждённые версии, предполагалось, что Байдена заменили "клонами, двойниками" и "роботизированными бездушными и бессмысленными существами".

NBC отмечает, что у автора утверждения всего чуть более 5 тыс. подписчиков, а у Трампа – 10 миллионов. Белый дом не стал комментировать этот репост.

В мае стало известно, что у Байдена диагностирован рак предстательной железы в четвертой стадии. Эта новость активизировала обсуждение здоровья экс-президента, в том числе его когнитивных способностей в бытность главой США.