02 Июня 2025
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Фото: Накануне.RU

Глава сухопутных войск ВСУ объявил об отставке из-за круговой поруки

Глава сухопутных войск ВСУ Михаил Драпатый объявил об отставке по причине явлений, с которыми он не может мириться.

Он подчеркнул, что это вызвано его личной ответственностью за произошедшее на 239-м полигоне, когда в результате точного удара ВС РФ погибли 12 украинских боевиков. Он не смог обеспечить выполнение своих же приказов. Потому что в ВСУ "круговая порука и безнаказанность", а это "яд для армии". Он пытался бороться, но безуспешно. Армия, где за потери никто не отвечает, умирает изнутри, уверен он.

Накануне Минобоороны РВ сообщило о ракетном ударе "Искандером" по одному из учебных подразделений сухопутных войск ВСУ. Был поражен палаточный лагерь двух бригад на полигоне "Новомосковск" в Днепропетровской области. В ВСУ заявили, что в этот момент никаких построений или массовых собраний в подразделении не проводилось, а после объявления воздушной тревоги большинство личного состава находилось в укрытиях. Последний факт признал и Драпатый. Однако это не уберегло от огромных потерь.

Зеленский провел срочное совещание после ракетного удара российских войск по учебному лагерю. Он сообщил, что более 60 боевиков получили ранения.

Экс-депутат Рады Владимир Олейник считает, что Драпатый просто воспользовался удобным поводом, чтобы отойти от дел, и "начинает понимать, что надо драпать". А его бывший коллега Олег Царев говорит, что это была отличная операция России. Реальной же причиной отставки Драпатого была не потеря личного состава ВСУ, а гибель иностранных офицеров, среди которых были даже генералы. Именно поэтому Зеленский срочно собрал совещание, по погибшим украинцам он бы так не беспокоился. Царев также отмечает, что Драпатый считается хорошим военачальником, поэтому его отставка сыграет на руку России, как ранее - отставка главкома ВСУ Валерия Залужного.

Теги: всу, украаина


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