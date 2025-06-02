Минприроды не обнаружило присутствие диких зверей на территории пермского политеха

Минприроды не обнаружило присутствие диких зверей на территории пермского политеха. Медведя заметили 29 мая. Зверь прогуливался у кампуса университета на ул. Профессора Дедюкина, 18.

"Сотрудники министерства выезжали на место появления, обследовали территорию. Присутствие диких зверей не обнаружено. В настоящий момент новой информации о появлении медвежонка не поступало", - сообщили в минприроды Пермского края в ответ на запрос корреспондента Накануне.RU.

В ведомстве напомнили, что при обнаружении дикого животного, необходимо позвонить и сообщить об этом в Единую дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС) по телефону: 112.

ЕДДС в круглосуточном режиме реагирует на все чрезвычайные ситуации или возникающие проблемы на территории муниципальных образований Пермского края, в том числе и на появление диких зверей. Диспетчеры передадут информацию соответствующим службам и учреждениям для принятия мер по компетенции.