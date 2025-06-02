"Уралвагонзавод" отправил на СВО партию модернизированных танков Т-80БВМ

Концерн "Уралвагонзавод" подготовил и отправил бойцам специальной военной операции партию модернизированных танков Т-80БВМ. Как сообщает пресс-служба завода, перед отправкой, машины были модернизированы с учетом опыта солдат, сражавшихся на СВО.

"Для усиления защиты экипажа реализовано много инженерных решений. Командир, механик-водитель и наводчик теперь могут чувствовать себя более уверенно при выполнении боевых задач", – рассказал представитель производства завода-изготовителя.

Т-80БВМ – это современная версия танка Т-80, однако модернизации позволила повысить его основные боевые качества: огневую мощь, защищенность, подвижность и командную управляемость. Двигатель танка отлично демонстрирует себя даже на самом сильном морозе. Машина может запускаться при температуре −40℃, разгоняться по прямой с высокой скоростью, делать крутые развороты и рекордные прыжки.